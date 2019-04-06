طعن إمام مسجد قبل صعوده المنبر بالسعودية

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القبض على مهندس اعتدى على خطيب الجمعة على المنبر

أقدم شخص على طعن الشيخ علي بن حسن القشيري إمام وخطيب جامع آل زينب في محافظة النماص بالسعودية، قبل صعوده على المنبر.

وقال القشيري إن عددًا من المصلين سارعوا لتخليصه من المعتدي الذي باغته فجأة قبل صعوده إلى المنبر، حيث سدد الطعنة التي كانت قريبة من الكتف.

وأضاف أنه ليس بينه وبين المعتدي أي خلافات على الإطلاق، ولا أعلم سبب الهجوم.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن الجاني مريض وسبق وأن طعن شخصًا في واقعة سابقة.

وأوضحت أن الشيخ القشيري وضعه الصحي مستقر حاليا بعد إجراء عملية إثر الواقعة .

كما أن الإمام تلقي اتصالا هاتفيا من سمو الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز للاطمئنان على حالته، كما وجه سموه لتوفير ما يلزم ومتابعة حالة خطيب المسجد.

بينما أكد مدير فرع وزارة الشئون الإسلامية بمحافظة النماص، الشيخ عبدالله ناصر، أن جماعة المسجد أسرعت لتخليص الخطيب من المعتدي الأربعيني الذي باغته قبل صعوده للمنبر من الباب الأمامي، بعد أن سدد له طعنة قريبة من الكتف، وسلم الجاني للجهات الأمنية.


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