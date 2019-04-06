  • السبت 06 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:54 ص
بحث متقدم
ضاحي خلفان

ضاحي خلفان : بهذه الطريقة سيتم القضاء على قطر

إمام المسجد

طعن إمام مسجد قبل صعوده المنبر بالسعودية

محمد صلاح

بعد خلع صلاح لـ"قميصه" شاهد ماذا حدث بالملعب

محمود سعد

اتهام خطير يلاحق محمود سعد .. شاهد رده

صورة من الفيديو

شاهد.. لحظة القبض على قاتل إمام مسجد الهرم

المهندس كامل الوزير

الوزير يكشف عن سر دار بينه و بين الرئيس لأول مرة

الدولار

تعرف على سعر الدولار اليوم

صلاح

تصريحات نارية من صلاح بعد هدفه: يا جماعة أنا مهاجم

إمام مسجد فيصل

أسرار مثيرة تكشفها جامعة المنيا عن قاتل إمام مسجد فيصل

سور النادي النهري لنادي الزمالك

معلومات مثيرة عن السيديتن اللتين تشاجرتا مع رئيس الزمالك

بعد خلع صلاح لـ"قميصه" شاهد ماذا حدث بالملعب

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

معلومات لا تعرفها عن "المرسي أبو العباس" بعد الحكم بإعدام نجله

#

أول صورة لـ«أبوتريكة» مع والدته بعد وصولها قطر

#

وفاة الطفل «زياد» بعد أيام من تحقيق «صلاح» نصف أمنيته

#

ليفربول يحتفل بفوز "صلاح" بتدوينة نارية

حدث موقف طريف بين كل من الأسكتلندي أندي روبرتسون والقائد جوردان هندرسون، تسبب فيه النجم المصري محمد صلاح، أثناء احتفاله بالهدف الثاني لفريقه ليفربول أمام ساوثهامبتون .

وعند تسجيل صلاح للهدف، احتفل بشكل استثنائي حيث خلع قميصه، واتجه إلى مدرجات جماهير "الريدز"، وهنا وقع المشهد الطريف الذي رصده أحد المتابعين ونشره عبر حسابه على تويتر.

وفي حديث له مع شبكة سكاي سبورتس بعد المباراة، قال صلاح: "إنه الهدف رقم 50 لي مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، وهو هدف استثنائي بالنسبة لي".

وأضاف: "أنا سعيد وفخور بالهدف الذي أحرزته اليوم، خاصة أنه يأتي بعد 8 مباريات لم أذق فيها طعم الشباك (في كل المنافسات)، وسعيد بمساعدتي للفريق أيضًا، وهذا هو الأهم."

من جهته، عبر كلوب عن سعادته بهدف صلاح وأشاد به قائلاً: "الأهداف التي سجلناها من الطراز العالمي. هدف سوبر من صلاح، انطلاقة سوبر، وإنهاء بشكل رائع."

وأكد المدرب الألماني أنه لم يشك يومًا في عودة صلاح إلى التهديف، وقال: "سمعت إنه الهدف رقم 50، إنه رقم لا يصدق".

وفاز رجال المدرب الألماني يورجن كلوب بنتيجة 3-1، واستعاد ليفربول الصدارة برصيد 82 متفوقاً على مانشستر سيتي بشكل مؤقت.

وحمل هدف صلاح الرقم 50 له مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، وأصبح أسرع لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي يصل إلى 50 هدفا في البريميرليغ.

ونجح صلاح في الوصول إلى هذا الرقم في مباراته رقم 69 مع "الريدز" في الدوري الإنجليزي، وحطم رقم الإسباني فيرناندو توريس الذي احتاج إلى 72 مباراة للوصول  إلى 50 هدفا في الدوري الإنجليزي.

https://twitter.com/i/status/1114269715512340480

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تعقيب من «سويسرا» على مقالات الخلافة

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد

الفجوة الحضارية بين الغرب و العالم الإسلامي!

ياسر أنور

الحكومة.. ومصاصو الدماء!

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة
» فنانة شهيرة: من دواعي سروري زيارتي لضريح الإمام الشيعي
» فنان شهير ينتحر .. ويترك رسالة صادمة
» مطربة مصرية شهيرة تظهر على قناة قطرية .. ومطالبات باعتذارها
» فنانة شهيرة: مش قادرة أستحمل الإهانات اللي بتحصلي
» فنان شهير: الشيء الوحيد الذي ستذبل إن تركته هو "القرآن"
» بالفيديو: فنانة شهيرة: "مش فخورة أوي إني أنثى"
» فنان قبطي شهير: لغتي تحسّنت بسبب قراءة القرآن
» محمود سعد يكشف جانب حساس جدا من حياته
» "أديب": مو صلاح يكسر النحس ويرد على المشككين
» "عكاشة": "إحنا لازم ناخد السياح على حجرنا الأول"

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات