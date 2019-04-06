تعرف على سعر الدولار اليوم

أمينة عبد العال
يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.
وسجل سعر الدولار اليوم السبت 7 أبريل، أعلى سعر للشراء: 17.29 في البنك العقاري المصري العربي ، وأقل سعر للبيع: 17.36 بنك الكويت الوطني NBK .
البنك سعر الشراء سعر البيع
مصرف أبوظبى الإسلامى 17.29 17.38
البنك العقاري المصري العربي 17.29 17.37
بنك عودة 17.28 17.38
بنك مصر 17.26 17.36
البنك الأهلي المصري 17.26 17.36
البنك التجاري الدولي ( CIB) 17.26 17.36
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