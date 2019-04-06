» فنانة شهيرة: من دواعي سروري زيارتي لضريح الإمام الشيعي

06 أبريل 2019 - 09:15 ص

دافعت الفنانة إلهام شاهين عن زيارتها إلى ضريح الإمام الشيعي موسى الكاظمي أثناء وجودها بالعراق.



وقالت في بيان عبر صحفتها بـ"انستجرام" : " "زيارتي للعراق فخر كبير لي، شكرًا على دعوتي وتكريمي في بلدكم العريقة، شكرًا على الاستقبال والترحاب، قضيت وقتا رائعًا في مسرح بابل الأثري ونهر الفرات ووقتا جميلاً أيضًا في بغداد ونهر دجلة".

وأضافت إلهام شاهين: "من دواعي سروري وجودي بالصدفة في ذكرى الإمام موسى الكاظم، حفيد الحسين عليه السلام، لن أنسى هذه الزيارة ما حييت، كل لحظة فيها تحمل مشاعر إنسانية جميلة واحترام للفن والثقافة والتاريخ والعراق، شكرًا لكل أهل العراق، وربنا يجمعنا معًا دائمًا على خير إن شاء الله ".