الوزير يكشف عن سر دار بينه و بين الرئيس لأول مرة

06 أبريل 2019 - 09:09 ص



كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل،عن طلب قام بعرضه علي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء لأول مرة علي الهواء ،قائلا :" عرضت علي الرئيس تطوير نظام الدراسة في مدرسة وردان، وتحويله لمعهد فني صناعي، أو معهد تكنولوجي للسكة الحديد.



وأضاف "الوزير"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، على هامش جولته بمحطة سكة حديد الجيزة، أنه اعتبارًا من العام المقبل سيفتحون الباب لاختيار الأعداد التي يحتاجوها في السكة الحديد، مضيفا: "مش هناخد أعداد أكبر من احتياجاتنا".

وتابع: إنهم يفكرون أن اختيار طلاب من الثانوية العامة ليلتحقوا بالمعهد الفني لتكنولوجيا السكة الحديد، "معهد وردان سابقا" بحيث يكون الخريج قادر على العمل في كل قطاعات السكة الحديد.

وأكد أن السكة الحديد لديها إمكانيات كبيرة، وجرارات، وقطارات كثيرة، مضيفًا: "عايزين نعمر الموجود، ونشتري اللي محتاجينه، وعمالنا هما اللي يركبوا، ويعمروا".

