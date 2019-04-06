تصريحات نارية من صلاح بعد هدفه: يا جماعة أنا مهاجم

06 أبريل 2019 - 08:55 ص

استنكر نجمنا المصري محمد صلاح بعض التساؤلات التي طاردته حول الهدف الذي أحرزه أمس في شباك "ساوثهامبتون" بشأن عدم تمريره الكرة لزملائه.



وقال "صلاح" في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "لم أفكر في تمرير الكرة ، فأنا مهاجم ، والمهاجم يبحث دائمًا عن تسجيل الأهداف ويفكر طوال المباراة في هذا الأمر ، ربما لو رأيت شخصا في موقع أفضل للتسجيل لكنت فكرت في الأمر ، لكن في كرة الهدف قررت التسجيل وسجلت".



وأضاف: "أعتقد أنه الهدف رقم 50 لي مع ليفربول وهو رقم مميز لكني أسعد بمساعدة فريقي على التقدم في الدوري .. كما أنني سعيد أيضا بتسجيل زميلي هندرسون لهدف".



