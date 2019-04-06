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أديب لركاب السكة الحديد: "اقطعوا تذكرة ينوبكم ثواب"

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

إيمان هاني

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أكد الإعلامي عمرو أديب، أن المهندس كامل الوزير وزير النقل يخوض معركة عنيفة لتطوير السكة الحديد، قائلاً: "الوزير قام بجولة إلى محطة بني سويف، وفوجئ أن وسائل الإطفاء "مقفول عليها بقفل" مثلما حدث في محطة مصر.

وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن حصيلة تذاكر السكة الحديد ارتفعت إلى 170 ألف جنيه بعدما تقرر فرض غرامة، حيث كانت قبل فرض غراما تصل حصيلة التذاكر إلى 10 آلاف جنيه، وذلك وفقا لما ذكرته إحدى الصحف.

وتابع، أن مصر كانت تخسر يوميًا 160 ألف جنيه، كان يمكن استخدامهم في عملية التطوير، موجهًا رسالة إلى المواطنين: "لو سمحتم لما تركبوا قطار ادفعوا تذكرة، اقطعوا تذكرة ينوبكم ثواب".

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