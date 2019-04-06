» فنان شهير ينتحر .. ويترك رسالة صادمة

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فيجا

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انتحر مطرب الروك المكسيكي أرماندو فيجا ، وذلك بعد قيام فتاة قاصر باتهامه بالتحرش بها .

ونشر "فيجا" خطاب انتحار عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر" ، قبل أن تعثر عليه السلطات المكسيكية ميتا في منزله.

وقال "فيجا" في خطابه : "سأقول وبشكل قاطع، إن هذا الاتهام زائف، دعوني أوضح الأمر بأن موتي ليس بدافع الاعتراف بالذنب، بل على العكس إنه إعلان رئيسي عن براءتي، أردت فقط أن أصلح المسار الذي سيسلكه ابني في المستقبل".

واختتم خطابه: "لا تلوموا أي شخص على وفاتي، إن هذا الانتحار قرار واعِ تماما، وطوعي وحر وشخصي".

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