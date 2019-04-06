» مطربة مصرية شهيرة تظهر على قناة قطرية .. ومطالبات باعتذارها

06 أبريل 2019 - 08:34 ص

شن الإعلامي محمد الباز هجوما شرسا على المطربة أنغام بعد ظهورها على قناة تابعة لقطر .



وقال "الباز" في برنامجه "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "لازم أنغام تعتذر .. مينفعش تظهري على قناة زي دي .. أنتي قولتي إنك ظهرتي مع مروان خوري في برنامج كان بيتصور في أبو ظبي .. وإنك مكنتيش تعرفي إنه تبع قناة قطرية .. طيب ماهو برومو البرنامج بيتذاع بقاله كام يوم معتذرتيش ليه".



وأضاف: "بطالب المحامين ميقدموش بلاغات في أنغام لأن دا موضوع محتاج حوار .. بس أنغام لازم تعتذر".



