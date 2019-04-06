عكاشة: "قالولي يا عكش متتكلمش عن الجزائر تاني"

06 أبريل 2019 - 08:27 ص

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أنه يتعرض لحالة من الهجوم بسبب مدافعته عن الجزائر، قائلاً: "بيقولولي أنت مالك ومال الجزائر يا عكش، لا أنا مالي لأن الجزائر دولة عربية، وأم العرب كلهم مصرية".

وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لم يسب أو يهاجم الجزائر خلال مباراتها مع مصر، معقبًا: "كنت عارف أن الأحداث دي فتنة، واللي وراها كان سعيد بوتفليقة لاختلافه على بيزنس مع حد في مصر".

وأكد الإعلامي للمشاهدين، أن برنامجه ليس للشكاوى أو الاستغاثات الإنسانية، مشيرًا إلى أنه يصادف العديد من المواطنين، يوميًا، على بوابة مدينة الإنتاج الإعلامي ينتظرونه لعرض مشكلاتهم.

وأشار عكاشة، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن محتوى برنامجه هو ثقافي، قائلاً: "أعتذر لكل من يأتي لمدينة الإنتاج الإعلامي لعرض شكواه، الحل مش بإيدي"، مشيرًا إلى أن خريطة برنامجه سياسية واجتماعية وثقافية.