اتهام خطير يلاحق محمود سعد .. شاهد رده

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النهار

محمود سعد

باب الخلق

اتهم أحد المتابعين الإعلامي محمود سعد بأنه يكره أباه ، متهما إياه بأنه ينصف السيدات نتيجة كرهه لأبيه.
وعرض سعد خلال برنامجه "باب الخلق" على فضائية "النهار"، هجوم المتابع الذي وصله عن طريق رسالة، معقبا : "أنا لا أكره أبي، لا أذكره لأني لا أعرفه، ولم أعش معه، رأيته من بعيد، وكراهية الأب أمر حقير، لا يجب أن يُكره الأب أبدًا".
وتابع: "من يضايقك اتركه، لا تكرهه، ، متقولش عليا كده، أنا معرفتوش، ولو أبويا كان غلطان، هو في ذمة الله وأدعو له، لكن ما أكرهوش أبدًا، مهما كان فعل الأب، فلا تقل عني أو عن غيري شيء لا تعرفه".

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