معلومات مثيرة عن السيديتن اللتين تشاجرتا مع رئيس الزمالك

06 أبريل 2019 - 07:06 ص

كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - مفاجآت عن السيدتين اللتين ظهرتا في فيديو أثناء حدوث مشادة بينهما وبين رئيس نادي الزمالك.



وقال "زكي" في فيديو عبر قناته بـ"يوتيوب": "الستات دول واحدة منهم كبيرة مخرجين بالتلفزيون المصري ، وأختها بتشتغل في إحدى المدارس الخاصة الكبيرة جدًا ، ومكانش معاهم حشيش ولا حاجة".



وأضاف: "هما أصلا كانوا رايحين للدكتور عشان عند إحداهما أزمة صحية ، وفوجئوا إن المعاد هيتأخر فنزلوا يقعدوا في النادي النهري عادي ولما رئيس الزمالك مر عليهم كانوا حاطين رجل على رجل ومهتموش بمروره فهو اتضايق جدًا من الحكاية دي ومن هنا بدأت المشكلة".



وتابع: "أنا اتكلمت معاهم وهما بيقولوا إنهم انتخبوه في انتخابات النادي ومستغربين من الأسلوب اللي تم التعامل بيه معاهم".

