أبو تريكة: صلاح فعل شيئا غير موجود في كل لاعبي العالم

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ابو تريكة

أشاد محمد أبو تريكة - أسطورة مصر والنادي الأهلي - بالهدف الرائع الذي أحرزه نجمنا المصري محمد صلاح في مباراة ساوثهامبتون بالأمس .

وقال "أبو تريكة" خلال تحليله للمباراة في ستوديو "بي إن سبورت" : "صلاح كان يحتاج لهذا الهدف .. لقد أحرزه في الوقت المناسب وهو تحفة فنية .. كما نرى فقد تعامل مع الكرة بشكل جيد وركلها في المرمى بهدوء يحسد عليه".

وأضاف: "القيمة التي وصل صلاح هي التي جعلته حينما يُسجل 18 هدفًا يقولون أنه لا يقدم موسم سيء ولكن الثقة وتسجيله بمثل هذه المهاراة والسرعة واتخاذه القرار الحاسم يجعلنا نقول ان هذه اللحظة كانت لحظة كمال".

واستدرك: "أي لاعب في العالم حين يصل إلى الدقيقة 80 من عمر المباراة يكون ذهنه منهكًا للغاية ، بينما رأينا صلاح يجري بالكرة في هذا التوقيت ومن مسافة كبيرة جدًا ثم يضع الكرة بهذا الهدوء الإتقان .. وهذا شيء يندر أن يتواجد في أي لاعب خلال الدقائق الأخيرة من عمر أي مباراة".

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