كلوب يكشف مفاجأة عن هدف صلاح الرائع في "ساوثهامبتون"

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صلاح

أشاد يورجن كلوب - المدير الفني الألماني لفريق ليفربول - بهدف النجم المصري محمد صلاح في شباك ساوثهامبتون الإنجليزي.

وقال "كلوب" عبر المؤتمر الصحفي الذي تلا المباراة : "الناس كانت تطالب صلاح بالتمرير لكنه لم يكن يستطيع .. يا له من هدف لـ محمد صلاح. لم يكن بإمكانه التمرير لفيرمينيو. انطلق وانطلق وانطلق وسجل بإنهاء ولا أروع. يا له من هدف".

وأضاف: "كانت لحظة رائعة لـ صلاح. أخبرت اللاعبين بأننا ظهرنا بعقلية مميزة للغاية في المباراة. كنا منظومين ولم نفقد الكرة ولم نفقد الثقة ونجحنا في العودة من 1-0 لـ 3-1".

وتابع: "الناس تريدنا أن نلعب مثل مانشستر سيتي ، لكننا لن نفعل هذا وسوف نلعب بطريقتنا".

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