» بالفيديو: فنانة شهيرة: "مش فخورة أوي إني أنثى"

06 أبريل 2019 - 01:40 ص

أكدت الفنانة سماح أنور، إنها تمنت أن تكون رجلًا، بسبب نظرة المجتمع للمرأة، وتعامله معها على أنها تابع للرجل، وبالتالي مستباحة في كل شيء وفي أي وقت.سماح أنور



وأضافت “أنور”، خلال حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج “تحيا الستات”، على قناة “النهار”، أن التعامل مع السيدات ليس عادلًا لذلك كانت تتمنى طوال الوقت لو أنها وُلدت رجلًا، قائلة: “كنت بقول من ليه مكنتش راجل، عشان أبقى حرة أكتر، مكنتش بحب أظهر أنوثتي وأتعامل كأنثى أكتر بسبب تعامل المجتمع مع المرأة.. ومكنتش فخورة أوي إني أنثى أصلا”.

