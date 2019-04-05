» "أديب": مو صلاح يكسر النحس ويرد على المشككين

05 أبريل 2019 - 11:10 م

عقب الإعلامي عمرو أديب، على إحراز اللاعب محمد صلاح هدفا في مرمى نادى ساوثهامبتون في الدقيقة 82 منذ قليل، قائلا: "كم أنت عظيم يا صلاح".

