توفيق عكاشة ينفعل على مشاهديه لهذا السبب الغريب

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"عكاشة": الديموقراطية جاءت بأفشل من تولى حكم مصر

أكد الإعلامى توفيق عكاشة، إنه فى عام 2011 تعرضت مصر إلى حرب مدمرة جديدة، كانت تستهدف أن تتحول مصر إلى دويلات، وأن يتم إحراقها، مؤكدا أن الرئيس "الخلوق" عبد الفتاح السيسى يعيد التاريخ، بإعادة بناء جمهورية مصر الجديدة بنهضة حديثة.
وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم"، المذاع على  قناة الحياة ، اليوم الجمعة 5 أبريل أن محمد على باشا حفر ترعا، وأنشأ طرقا لربط البلاد ببعضها لإقامة طرق للتجارة والزراعة، كما أقام عدداً من السدود، واقتصاداً قوياً، موضحاً أنه يربط ما بين بداية عهد محمد على باشا وعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، نظراً لوجود تشابه كبير بينهما.
وتابع: "كنا نخضع للاحتلال المدنى باستخدام النظريات القادمة من مؤسسات المجتمع المدنى، وإحداها التآكل الذاتى للشعوب باستخدام نظرية السوس بداخل الحبوب،  يجى واحد يقولك دا العلاوات والفلوس اللي صرفها الرئيس السيسي دي عشان التعديلات الدستورية".
وأردف بالقول:" وهذا ليس له علاقة بالتعديلات الدستورية، دى ليها علاقة بالوضع الاقتصادى فى مصر، هو وجد أن الغطاء الدولارى فى مصر يتحمل أن يصرف لحضرتك هذه الفلوس".
وأشار"عكاشة" إلى أن رياح العائدات بدأت تظهر، وما ساعدنا هو السياحة فى الموسم الماضى، حيث كان أكبر موسم سياحى فى مصر منذ عام 2011.


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