» "سعفان" يزف بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص

05 أبريل 2019 - 10:00 م

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تحاول وضع اتفاقيات عامة تتماشى مع قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بالعلاوات التي سيجرى إقرارها هذا العام بشكل شامل.



وأوضح "سعفان" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، ، أنه سيلتقي باتحاد المستثمرين والغرف التجارية للصناعات لعمل اتفاقيات جماعية لتجسيد قرارات الرئيس وتطبيقها في القطاع الخاص.



وأضاف أنهم يعكفون على ترجمة قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد توقيع عدد من الاتفاقيات المنفردة مع شركات القطاع الخاص تمت صياغتها منذ العام الماضي".













