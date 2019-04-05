واشنطن تقرر فرض عقوبات جديدة على شركات فنزويلية

05 أبريل 2019 - 11:40 م

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على 34 ناقلة نفط، يعتقد أنها تابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية "بي دي في أس أي"، وعلى شركتان تنقلان النفط الخام إلى كوبا.



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صدر الجمعة، إنها قررت فرض عقوبات جديدة على السفن والشركات، التي "تبقي نظام (الرئيس الفنزويلي نيكولاس) مادورو قائما".



وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على شركة النفط الفنزويلية "بي دي في أس أي" المملوكة للدولة.



ومنذ 23 يناير/ كانون الأول الماضي، تشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر زعم خوان غوايدو، رئيس البرلمان، زعيم المعارضة، حقه بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.



وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بـ"غوايدو"، رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا.



في المقابل، أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي مادورو، الذي أدى في 10 يناير/ كانون ثان الماضي، اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

