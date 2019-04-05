اعتقال ألباني خطط لتنفيذ هجمات بالولايات المتحدة

05 أبريل 2019 - 11:30 م

كشفت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، أن سلطات ولاية مونتانا (شمال)، اعتقلت رجلا خطط للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وتنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة.



وقالت شبكة "إن بي سي" الإخبارية، إن مسؤولين فيدراليين ذكروا أن المعتقل خطط لشن هجمات ضد منشأة عسكرية أو مركز تجنيد أو مبنى حكومي أو نادٍ للمثليين أو معبد يهودي داخل الولايات المتحدة.



وكشفت السلطات أن فابان ألاميتي (21 عاما) من أصول ألبانية، اعتقل الخميس، بعد أن تحدث عن نيته الانضمام إلى "داعش"، ومهاجمة أشخاص بشكل عشوائي.



وجرت عملية الاعتقال في مدينة "بوزمان"، أثناء تواجد "ألاميتي"، في ميدان للرمي، لتجربة بندقية اشتراها مؤخرا.

