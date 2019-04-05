» بيرو.. اكتشاف أحفورة حوت برمائي بأربعة أقدام

05 أبريل 2019 - 10:00 م

اكتشف علماء حفريات، أحفورة في بيرو عمرها 43 مليون عام، لحوت برمائي لديه أربعة أقدام.



ووفق هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن الأحفورة التي تم اكتشافها في منطقة "بلايا مديا لونا" قرب ساحل المحيط الهادئ، تلقي الضوء على الكيفية التي تغيرت بها الحيتان.



والحوت الذي تنتهي أطرافه بحوافر صغيرة ربما كانت موصولة بأغشية تساعده على السباحة، قادر على الحركة في البر والماء.



ونقل المصدر نفسه عن أوليفر لامبرت، الخبير في الحفريات بالمعهد البلجيكي الملكي للعلوم الطبيعية، المشرف على الدراسة التي نشرت في دورية "كارنت بيولوجي"، قوله إنه يعتقد أن الحيتان الأولى عاشت قبل 50 مليون عام جنوب آسيا.

