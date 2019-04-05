» مراسل «بي إن سبورت» ينشر صوره «مرعبه» لميسي

نشر أشرف بن عياد، مراسل قنوات «بي إن سبورت»، في كاتلونيا، صورة لأسطورة كرة القدم العالمية، الأرجنتيني ليو ميسي، أثناء استعداده لتسديد ضربة حره مباشرة من أمام منطقة جزاء الخصم، واصفا إيها بإنها أكثر صورة مرعبة لمنافسي برشلونه.



وقال بن عياد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، «تويتر» معلقا على الصورة، «من أكثر الصور المخيفة لخصوم برشلونة في المباريات الاخيرة، عندما يحصل ميسي على كرة ثابتة ترى بأن ملامح المدافعين تتغير، فكلهم يحاولون التفكير في الطريقة التي سيسدد بها، ودائما يخرج لهم بتنفيذ جديد و هدف متوقع، استمتعوا به في كل ثانية، في كل لحظة، في كل مباراة تمضي ولا تعود ».

