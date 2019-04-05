» من قصر البشير.. الرئاسة تصدر بيانًا

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أصدرت الرئاسة السودانية، اليوم، توضيحا بشأن ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في أثناء ترتيبات قوى المعارضة لمسيرات احتجاجية غدا السبت.

وقال وزير شؤون رئاسة الجمهورية، فضل عبدالله فضل، أن الرئيس عمر البشير، سيلتقي مساء اليوم الجمعة بنائبيه ومساعديه والهيئة التنسيقية العليا للحوار الوطني والقوى المجتمعية وقادة الإعلام، ولن يوجه خطابا للأمة السودانية خلال اللقاء، وفقا لشبكة "الشروق".

وكان قد سرى في وسائط التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، أن الرئيس البشير، سيلقي خطابا هاما للأمة السودانية يوم الجمعة، كما أشيع أنه تراجع.

وقالت صحيفة "آخر لحظة" أن الدعوة وُجهت لعدد من رؤساء الأحزاب وشخصيات ورموز تاريخية وشخصيات اعتبارية، ومن المنتظر أن تتصدر أجندة الاجتماع الوضع الاقتصادي والسياسي الراهن.

يأتي ذلك قبل ساعات من دعوة "قوى الحرية والتغيير" للاحتشاد للمطالبة برحيل النظام وتسيير "مواكب السودان الواحد" إلى القيادة العامة للجيش في العاصمة والولايات وحث القوات المسلحة على تولي مقاليد الأمور في البلاد، واعتبرت النزول الى الشارع "فرض عين" على كل سوداني، بحسب صحيفة التغيير السودانية.

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