شاهد.. الصور الأولى لإمام المسجد ضحية حادث الهرم

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قتل إمام

حالة من الحزن خيمت على منطقة محطة التعاون بفيصل، إثر مقتل "محمد العدوي" طالب بالفرقة الرابعة بجامعة الأزهر، وإمام مسجد بالمنطقة، أثناء صلاة الجمعة على يد مدرس بجامعة المنيا "عاطل حاليًا".

وتواصل الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحقيقاتها؛ للوقوف على التفاصيل الكاملة لجريمة مقتل إمام مسجد في أثناء صلاة الجمعة بمسجد "الرحمة" الكائن بشارع الأمراء في منطقة التعاون فيصل التابعة لدائرة قسم شرطة الهرم بقطاع غرب الجيزة، وسط انتشار أمني من ضباط فرقة الهرم بقيادة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة المباحث لسماع أقوال شهود عيان من الأهالي والمصلين فضلا عن جمع المعلومات وتكثيف التحريات حول المتهم بارتكاب الجريمة، وانتداب فريق من الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة.

وكشفت مصادر أمنية، أن المتهم يدعى "أحمد.م" 42 سنة، أستاذ جامعي منقطع عن العمل، مصاب بأعراض انفصام في الشخصية، لافتة إلى أنه قتل الإمام "محمد" 24 سنة، أثناء سجوده تاركًا السكين في ظهره.

وعن ترديد المتهم عبارات غير مفهومة بعد ضبطه من قبل المصلين مثل "أنا خليفة الله المسجد في جن" أكد المصدر أن المتهم مهتز نفسيًا، وأنه سيخضع للفحص الطبي الشامل للوقوف على سلامة قواه العقلية.

وأكدت مصادر أمنية، مسئولة أن الجاني انتهز فرصة سجود الإمام والمصلين في أثناء الركعة الثانية من الصلاة، وأخرج سكينًا كان يخفيها بين طيات ملابسه وطعن الخطيب مرتين، وفر هاربًا.

وأشارت المصادر، إلى أن المصلين تمكنوا من ضبطه وأبلغوا دورية أمنية من فرقة الغرب، وحاولوا إنقاذ الإمام بنقله إلى مستشفى الهرم، لكنه وصل جثة هامدة مؤكدة أن "السكين لسه في ضهره مطلعتش".

ومن جانبه قال الدكتور جابر طايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الخطيب الذي قتل اليوم، ليس تابعًا للأوقاف، لكونه طالبًا بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون.

وأضاف في تصريحات متلفزة له، أن المتهم بقتل الإمام هو أستاذ بكلية الزراعة جامعة المنيا وموقوف عن العمل، وكان محبوسًا على ذمة قضية جنائية.

ولفت إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سيتخذ إجراءات حاسمة تخص الزوايا، مشيرًا إلى أن الوزارة تريد أن تقضي على أي عشوائية حتى إذا كانت متمثلة في دور عبادة أسفل عمارات.

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