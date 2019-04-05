المفتي: المغالاة ليست مطلوبة حتى في الصدقات

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المغالاة

الدكتور شوقى علام

مفتى الديار المصرية

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن التطرف هو وليد المغالاة في فهم النصوص الشرعية، لافتًا إلى أن هذا الفهم لم يكن مبنيًا على أسس علمية رصينة.

وأضاف "علام"، في تصريحات متلفزة، أن التطرف هو الخروج عن المنهج المألوف لرسول الله، صلى الله عليه وسلم.

وأكد، أن المغالاة ليست مطلوبة؛ لأن الدين الإسلامي دين متين، مشددًا على أنه يجب على الإنسان أن يعيش حياته ويتعايش مع الكل ويستمتع بحياته طالما أنه في الإطار المباح.

وقال مفتي الديار المصرية، إن المغالاة في الأمور ليست مطلوبة، حتى في الصدقات، معلقًا: "نحن أمة وسط، نعيش ونتعايش مع الكون كله بالرفق واللين".


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