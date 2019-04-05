» "صبحي وأبو ريدة" يتفقدان موقع إجراء حفل قرعة أمم أفريقيا

05 أبريل 2019 - 09:00 م

قام ظهر اليوم الجمعة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية يرافقه فيها المهندس هاني أبوريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة، لمنطقة سفح الأهرامات التي ستشهد مراسم حفل إجراء قرعة بطولة الامم الإفريقية لكرة القدم رقم 32.

وتفقد "صبحي"، المسرح الخاص بإجراء القرعة، وجميع المداخل والمخارج ومنطقة كبار الزوار، مثنيا على الجهد المبذول من قبل اللجنة المنظمة والقائمين عليها.

وقد أكد وزير الشباب والرياضة على أن هذا الحفل سيكون الأفضل في تاريخ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF " والذي سيعكس قدرة مصر التنظيمة لأي حدث رياضي عالمي.

وأشار صبحي، إلى أن القيادة السياسية لديها الإيمان الكامل بأن الرياضة هي أحد مقومات الدولة الشاملة والقوة الناعمة التى تصنع الفارق، مشيرا إلى أن تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم رقم 32 سيكون الحدث الأبرز والذي يتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي.

وأوضح، أن اختيار منطقة سفح الأهرامات، لإجراء حفل فعاليات قرعة البطولة، يعبر عن تاريخ وحضارة مصر والذي سيساهم بشكل كبير للترويج سياحيا لمصر.

حضر الجولة التفقدية كل من الكابتن محمد فضل مدير البطولة ، وأحمد مجاهد عضو مجلس إدارة إتحاد كرة القدم، والدكتور مصطفي عزام مساعد رئيس اللجنة المنظمة.

يذكر أن مصر قد فازت بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية رقم 32، والتي ستنطلق فعالياتها يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا إفريقيا، وستجرى حفل مراسم القرعة 12 أبريل الجاري، بحضور عدد من نجوم كرة القدم في أفريقيا والعالم.