وزيرة الثقافة تتفقد معرض الإسكندرية الدولي للكتاب

05 أبريل 2019 - 08:58 م

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، مع الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أجنحة معرض الإسكندرية الدولي للكتاب المقام بأرض كوتة الذي يقام بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور مصطفي الفقي .

حيث أشادت بالإقبال الجماهيري والتفاعل في الأنشطة خاصة من الشباب .

وقررت عبد الدايم، إعادة إقامة المعرض تلبية لرغبة الجمهور والناشرين خلال فصل الصيف نظراً لما تحظى به عروس المتوسط بزيارة الملايين من مختلف المحافظات.

وقالت، إن سلسلة مكتبة الأسرة التي تعد احد أهم مصادر إنتاج الفكر المستنير في المجتمع المصري أصدرت 200 عنوان جديد تتراوح أسعارها بين جنيهان ونصف وحتى عشرون جنيه مؤكدة إن احتضان مدينة الثغر لمعرض دولي للكتاب الذي يقام بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية يفتح أفاق معرفية لأبناء المحافظة ويجسد احد أهداف إستراتيجية الثقافة الهادفة إلى نشر التنوير في مختلف أرجاء مصر.

وأشارت، إلى ان العناوين المعروضة تبرز ثراء الحراك الثقافى فى مصر الى جانب شتى التوجهات الفكرية البناءة على المستوى الدولى .

وقال الدكتور هيثم الحاج إن مبيعات هيئة الكتاب اقتربت من ربع مليون جنيه بزيادة مائة الف جنيه عن العام الماضى وهو ما يعكس ارتفاع الوعى وعودة الكتاب الى مكانته المرموقة باعتباره اهم مصادر المعرفة .

يذكر أن معرض الإسكندرية الدولي للكتاب مقام على مساحة 3200 تضم 101 جناح بمشاركة 120 ناشرًا مصريًا واجنبيًا، بالإضافة إلى قطاعات وزارة الثقافة حيث يضم جناح هيئة الكتاب إصداراتها المتنوعة بكل السلاسل ومجموعة من الكتب المترجمة بالإضافة إلى كتب الأطفال ومكتبة الأسرة ، إلى جانب الفعاليات الثقافية والفنية لكوكبة من أدباء ومبدعي الإسكندرية بالإضافة إلى انشطة الطفل التى تضم ورش فنية وحكى وعروض العرائس والاراجوز.