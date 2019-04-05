» مقتل بحار بالرصاص في قاعدة بحرية فى أمريكا

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البحرية الأمريكية

قاعدة بحرية أمريكية

قالت البحرية الأمريكية إن ضباط أمن في قاعدة بحرية أمريكية في فرجينيا قتلوا يوم الجمعة بحارا يشتبه بأنه أطلق النار على زميلة له مما تسبب في إغلاق المنشأة الضخمة لمدة ساعة.

وأعلنت القاعدة البحرية الجوية أوشانا وهي القاعدة الرئيسية لمقاتلات البحرية الأمريكية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، إغلاقها بعد الساعة السابعة صباحا بقليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1100 بتوقيت جرينتش) بعد تقرير عن إطلاق نار. وعادت القاعدة إلى عملياتها المعتادة بعد نحو ساعة.

وقال جيف هود المتحدث باسم البحرية،  ”أكدنا أن المشتبه به قتل برصاص أفراد أمن القاعدة البحرية الجوية أوشانا“. وأضاف أن إصابات البحارة لا تهدد حياتها. وتابع ”من الواضح أن هناك نوعا من العلاقة لكن لا أعرف ما هو“.

وقالت بيث بيكر المتحدثة باسم البحرية، إن إطلاق النار نتج عن خلاف عائلي فيما يبدو.


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