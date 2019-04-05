تحصين أكثر من 400 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي

05 أبريل 2019 - 08:51 م

تلقي الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، يشير الي استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بجميع محافظات الجمهورية للحفاظ إلى الثروة الحيوانية من الأوبئة، حيث أشار التقرير الي أنه قد تم تحصين 411869 رأس ماشية بينهم "92684 أبقار 16600 أغنام و1321 ماعز" خلال ثلاثة أيام.

وناشد الوزير، جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية

ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكداً أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، موضحا أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوى، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوى مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.

كما أوضحت د. منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن الحملة مستمرة طوال شهر أبريل وان خطة الدولة من أعمال التحصين تستهدف تحصين جميع قطعان الماشية لاحتواء أى من الأمراض والسيطرة عليه، وهذا ما تم بالفعل، ونواصل الحملات ونوفر كل التسهيلات والتوعية الإرشادية التى تضمن تحقيق أهداف الحملة فى حماية الثروة الحيوانية المصرية من تهديدات الأمراض الوبائية، بالتنسيق بين الأجهزة البيطرية والإدارات المحلية.

من جهته قال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات التى تتبع مع الحملة الجديد لتحصين الأبقار، وتوفير جميع جرعات لقاح التحصين للحملة، والتنسيق مع جميع الوزرات المعنية بعمل كمائن لحظر نقل الماشية من محافظة الى محافظة، ومنع دخول اى ماشية إلى الأسواق إلا ببطاقة التسجيل والترقيم والتحصين.

وشدد عبد الحكيم على أهمية التنسيق مع السلطات الصحية والمحلية والبيئة لتكثيف برامج مقاومة الحشرات والناموس برش المستنقعات والبرك التى تساعد على نقل المرض للماشية، وكذلك شن حملة توعية وإرشاد، وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية الثروة الحيوانية ضد أى من الأمراض الوبائية.