فتوى سلفية: توبة «الإخوان» مقبولة دينيًا

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أكد حسين مطاوع الداعية السلفي، أن مبادرة شباب الإخوان الأخيرة، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار .

وقال مطاوع في تصريحات خاصة إلى "المصريون":"لا يستطيع أحد أن يحول بين أحد وبين التوبة إن كانت هذه التوبة حقيقية , وما قيل عن مبادرة شباب الإخوان داخل السجون من التبرأ من الجماعة والعودة لصفوف الشعب يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من الدولة للتأكد من جديتها أو أن تكون مجرد ألعوبة وكذبة من كذبات وألاعيب الإخوان التى لا تنتهى".

وأضاف :" وأنا هنا أتكلم من الجانب الدينى الذى لا يمنع أبدا أحدا من التوبة ولكن شريطة ألا يكون أحد منهم متورط فى دماء أو محكوم عليه فى قضايا وهذه الأمور تحددها الدولة ".

وتابع :" وهناك أمثلة كثيرة لمن كانوا معتنقين لهذه الأفكار الضالة ثم رجعوا عنها وتابوا توبة نصوح وعلى العكس هناك من أظهر التوبة وهو على ما عليه من منهج الجماعة .

واختتم :" والحاصل : أن الدولة تستطيع أن تعلم بكل سهولة جدية هؤلاء أم لا وهى التى تقرر  إن كانت تقبل مبادرتهم هذه أم لا ؟".


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