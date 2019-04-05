بالأسماء.. «ماركا» تكشف ضحايا ريال مدريد

05 أبريل 2019 - 08:38 م

حمل زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، غرفة ملابس الفريق هزيمه فريقه أمام فالنسيا في "الليغا"، وهو ما فتح الباب مجددا حول رحيل بعض نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.



صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن جماهيرالريال ترى أن الكثير من اللاعبين يجب التخلص منهم بعد الأداء السلبي الذي قدموه في الموسم الحالي.

وشددت الصحيفة، على أن محاولة إرضاء الجميع هي اختصار للفشل، في إشارة إلى أن "زيزو" مضطر للاستغناء عن خدمات مجموعة من الركائز الأساسية للفريق، الذي توج معه المدرب الفرنسي في السنوات الثلاث الماضية بعدة ألقاب، أبرزها لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات.

وأوضحت الصحيفة، أن زيدان يدرك جيدا أنه سيضطر في يونيو المقبل إلى تقديم قائمة "ضحاياه"، وبناء عليها سيسير الميركاتو الصيفي للنادي الملكي.

وألحت الصحيفة على أن هناك العديد من الأسماء التي ما زالت تقدم أداء باهتا، ويستبعد خروجها من قائمة ضحايا زيدان، مثل غاريث بيل، إيسكو، مارسيلو، توني كروس، كاسيميرو، وماركو أسينسيو. وأبرزت الصحيفة أن إدارة الريال لن تتمكن من الاستغناء عن كل هؤلاء اللاعبين، لأن تعويضهم يحتاج إلى إنفاق من 700 إلى 800 مليون يورو في الميركاتو المقبل.

وأكدت "ماركا" على ضرورة تعاقد الريال مع لاعبين جدد في خط الوسط، ومهاجم هداف من الطراز العالمي.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الشيء الوحيد المتبقي لريال مدريد للمنافسة عليه هذا الموسم، هو تأمين مركز في الدوري الإسباني يؤهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.