» برهامي : يجوز التعاون مع الكفار لقتال الخوارج

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قال الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، أنه يجوز التعاون مع الكفار ضد الروافض والخوارج.

وجاء رده عبر موقع أنا سلفي حول سؤال السؤال "ألا ترى أن أهل السُّنة وإن كانوا يقولون في الخوارج والروافض وغيرهما مِن أهل البدع ما يقولون، لكن لا يعاونون الكفّار على دينهم، ولا يختارون ظهور الكفر وأهله على ظهور بدعةٍ دون ذلك" (منهاج السُّنة النبوية).

وتسائل الراسل عبر انا سلفي :"فكيف نفهم هذا الكلام لشيخ الإسلام، ونحن نرى الأضرار المتعلقة بالتوسع الإيراني في الدول العربية ونرى آثار التوسع الإيراني في الدول الإسلامية الآسيوية؟ فهل المطلوب أن تظل إيران تنتشر أكثر وتفسد في العالم الإسلامي بشكل أكبر؟! وهذا الأمر في الحقيقة متوافق تمامًا مع المواقف السابقة لجماعة الإخوان المسلمين عبْر التاريخ مع الشيعة، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرًا".

ورد الشيخ ياسر برهامي قائلا :"فكلام شيخ الإسلام   كلام عن التأصيل المجرد؛ فلا شك أن الكفر أشد مِن البدعة، أما الواقع العملي فلابد أن يُنظر فيه في المصالح والمفاسد، وحال أهل البدع".

وأضاف :" وقد نصَّ كثيرٌ مِن العلماء على أنه لو خاف أهل العدل أن يستأصلهم الخوارج أو الروافض؛ جازت الاستعانة بالكفار؛ ولذا نقول: إن قوة إيران تؤدي إلى استئصال أهل السُّنة لو تمكنوا، نسأل الله ألا يمكِّن لهم".


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