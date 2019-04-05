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ضبط عصابة تخصصت في النصب على راغبي السفر

قضايا وحوادث

ضبط عصابة تتخصص في النصب على راغبي السفر
ضبط عصابة تتخصص في النصب على راغبي السفر

أحمد سالم

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عصابة

النصب

اوراق مزورة

راغبي السفر

جوازات سفر ودعوات زيارة وقوائم بأسماء أشخاص ومبالغ مالية وأوراق مزورة، حصيلة مضبوطات مباحث الأموال العامة بحوزة تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد مقابل 60 ألف جنيه بالأزبكية.

كما عثر على 12 عقد عمل محررة بين المتهمين وبين المجنى عليهم "وآخرين " تُفيد الاتفاق على تسفيرهم بموجب عقود عمل "مزورة" منسوبة للعديد من الشركات بتلك الدولة، و25 إيصال استلام نقدية مدون بها المبالغ المالية المدفوعة من المجنى عليهم نظير إصدار التأشيرات وإنهاء إجراءات سفرهم للعمل بتلك الدولة.

وبعد تحريات المباحث حول هذه العصابة وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

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