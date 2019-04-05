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جامعة الأزهر تبحث تداعيات مقتل إمام مسجد الهرم

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كشف غموض قتل إمام مسجد عقب أداء صلاة الجمعة: السر في "الطوب"

قدم الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، والمتحدث الرسمي باسم الجامعة، خالص العزاء والمواساة لأسرة الإمام الشهيد محمد العدوي، إمام وخطيب مسجد الرحمة بمنطقة التعاون بشارع الأهرام الذي توفي ظهر اليوم إثر طعنه بسلاح أبيض بواسطة عاطل، مؤكدًا أن الجامعة ستبحث صباح الغد الموقف اللازم تجاه مقتله خاصة في ظل انتمائه لكلية الشريعة والقانون ومدرج بسجلات الفرقة الرابعة.

وقال السعيد في تصريحات إعلامية، إن الجامعة لتحزن على وقوع مثل تلك الأحداث التي يندى لها الجبين، وتدينها وتأنف منها النفس البشرية من التعدي على نفس داخل المسجد، فضلًا عن كونه إمامًا وخطيبًا يؤدي رسالته من فوق منبر رسول الله، موضحًا أن هناك إجراءات سيتم مناقشتها من خلال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وأعضاء المجلس غدًا السبت، نظرًا لتوافق اليوم مع الجمعة التي تمثل عطلة رسمية.

يذكر أن إمام مسجد الرحمة الذي قتل ظهر اليوم أثناء قيامه بأداء صلاة الجمعة، على يد أستاذ جامعي مفصول من العمل، بشارع التعاون بحي الهرم، يدعي محمد العدوي، مقيد بسجلات الفرقة الرابعة لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر.


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