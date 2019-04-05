برلماني يطالب برقابة على الأسواق بعد زيادة الأجور

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النائب خالد عبد العزيز
النائب خالد عبد العزيز

حسن علام- متابعات

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المواطنين

جهاز حماية المستهلك

النائب خالد عبد العزيز

أكد النائب خالد عبد العزيز، أهمية الإجراءات التي أعلنها جهاز حماية المستهلك لتسهيل تلقى شكاوى المواطنين من خلال الشاشات التفاعلية في الأسواق التجارية أو سيارات الضبطية القضائية.

وأضاف "عبد العزيز"، أن هذه الإجراءات في حال تفعيلها بشكل جيد تساهم بشكل كبير في ضبط الأسواق، ومكافحة ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار والمؤسسات.

أوضح عضو البرلمان، أن أهمية الإجراءات تأتى مع قرارات الرئيس السيسى لزيادة الأجور والمرتبات، حيث يستغل البعض هذه الإجراءات لرفع الأسعار وبالتالي فنحن في حاجة لمتابعة قوية للأسعار مع بداية تطبيق هذه الزيادات.


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