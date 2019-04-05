"النور" الحزب الوحيد الذي يحمل هم الدين وحماية هوية المسلمين

05 أبريل 2019 - 08:02 م

أكد القيادي بالدعوة السلفية أبو مصعب السكندري، إن حزب النور هو الوحيد الذي يحمل هم الدين وحماية هوية المسلمين.

وقال السكندري في بيان له:" أنه كثر اللغط حول ما يردده المخالفون عن مواقف الدعوة السلفية وحزب النور، حيث أنهم كلما سُئِلُوا لماذا تطعنون فى مواقف الدعوة والحزب، يدعون أن ما يقولونه عن مواقف الدعوة والحزب إنما هو من باب تقديم النصيحة لهم ليعودوا عن مواقفهم المخزية التى ارتضوها لأنفسهم".

وأضاف :"وها هو الحزب الذى يتهمونه بالخيانة والخزي والعار والركون للظالمين هو من يحمل هم الدين وحماية هوية المسلمين وحده دون غيره ممن يدعون أنهم له ناصحون".

وتابع :" فيواجه وحده كل التحديات، تحديات التشويه، وتحديات التهميش، يقف لكل من يريد إسقاط الإسلام وهوية المسلمين، من علمانيين وكل كاره للدين، ولكل من يريد تشويه صورة الإسلام والمسلمين من جماعات منحرفة لم تتعلم حقيقة وسطية هذا الدين".