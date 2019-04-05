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وزير الآثار: نقل المومياوات الملكية في موكب عسكري

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وزير الأثار
وزير الأثار

حسن علام- متابعات

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وزير الآثار

الدكتور خالد العناني

المومياوات الملكية

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنه يجري حاليًا اتخاذ الاستعدادات اللازمة لنقل المومياوات الملكية في موكب عسكري من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وأضاف العناني في تصريح اليوم الجمعة على هامش إعلانه الكشف الأثري الجديد بسوهاج، أنه تم شراء جهاز حديث على أعلى مستوى للمحافظة على المومياوات التي سيتم نقلها للمتحف، لافتًا إلى أنه سيتم خلال شهر أبريل الحالي نقل قطعة أثرية متميزة من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، بالتزامن مع الانتهاء من قاعتين بالمتحف.

وأوضح الوزير أن القاعات الجديدة تضم قاعة العرض المركزي، والتي ستعرض عددًا من القطع الأثرية من الحقب التاريخية المختلفة في مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث، وقاعة المومياوات الملكية، والتي ستضم 20 مومياء ملكية، والتي سيتم نقلها من المتحف المصري بالتحرير، وقاعة العاصمة عبارة عن قاعة مالتي ميديا لسرد تاريخ عاصمة جمهورية مصر العربية على مر العصور التاريخية المختلفة والحضارات المتعددة.


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