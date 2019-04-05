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وزير التنمية المحلية: نتطلع لخلق جيل قادر على تحمل المسئولية

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حسن علام- متابعات

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القيادة السياسية

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن القيادة السياسية تهدف إلى دعم جميع فئات المجتمع، لافتًا إلى أن وزارته ستواصل البناء على ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحديدًا في دعم الجمعيات الأهلية في جميع المحافظات، لدعم رعاية الأيتام.

وشدد شعراوي، خلال احتفاله بيوم اليتيم، على اهتمام الدولة باليتيم، ورغبتها في توفير احتياجاته اللازمة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة ببناء وتنمية الإنسان المصري منذ طفولته، بهدف خلق جيل قادر على تحمل المسئولية في المستقبل والمشاركة في بناء دولتنا القوية.

وكانت وزارة التنمية المحلية، نظمت احتفالية صباح اليوم الجمعة، لتكريم الأيتام، بحضور محافظي، القاهرة، والجيزة وعدد من القيادات.


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