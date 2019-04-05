تعديلات في الزمالك أمام حسنية أغادير

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الزمالك

حسنية اغادير

اضطر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، لإجراء تغييرات بتشكيل الفريق الأبيض في الموقعة المرتقبة أمام حسنية أغادير المغربي، في ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية مساء الأحد المقبل في المغرب، في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق الأبيض في المباراة.

ومن المقرر أن يدفع جروس بأحمد سيد زيزو في الجبهة اليسرى، بدلا من كهربا، على أن يشارك إبراهيم حسن في الجبهة اليمنى، ويشارك محمود عبد العزيز في خط الوسط، بدلا من فرجاني ساسي، كما يعود محمود علاء لخط الدفاع.

ويغيب عن القلعة البيضاء كل من التونسي فرجاني ساسي والمغربي حميد أحداد للإيقاف، وحازم إمام للإصابة، وكهربا وأيمن حفني وأحمد مدبولي لأسباب فنية.


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