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11 مليار جنيه تضيع على الدولة بسبب «التوك توك»

الحياة السياسية

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حسن علام- متابعات

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جرائم الخطف

التوك توك

عضو مجلس النواب

قالت منى جاب الله، عضو مجلس النواب؛ إن حوالي 27% من جرائم الخطف والقتل بسبب التوك توك؛ مشيرة إلى أن هناك 11 مليار جنيه تضيع على الدولة بسبب عدم ترخيصه.

وأضافت جاب الله خلال برنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»؛ أن بعض المحافظات قامت بتقنين أوضاع التوك توك بعيدًا عن المرور؛ علاوة على أن يفقد أدنى ضوابط الأمان.

وأشارت إلى أن عدد هذه المركبات وصل إلى أعداد كبيرة صعب السيطرة عليها ويجب سرعة التعامل مع هذه المشكلة.


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