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إصابة سيدتين في انهيار جزئي لمنزل بالمحلة

قضايا وحوادث

انهيار عقار
انهيار عقار

أحمد سالم

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المحلة الكبرى

انهيار جزئي

سقوط منزل

شهدت منطقة سوق اللبن دائرة قسم شرطة ثالث المحلة، انهيارًا جزئيًا لمنزل مكون من 3 طوابق، وتم إخلاء المنزل من السكان، وفرض كردون أمنى حوله.

تلقى مديرية أمن الغربية، إخطارًا بحدوث انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق بميدان بركة بجوار مسجد القاضي بمنطقة سوق اللبن، وانتقلت رجال الأمن لمكان الواقعة، وتم إخلاء المنزل من السكان، وتبين إصابة سيدتين من السكان بإصابات متفرقة، وفرض كردون أمنى حوله.

وفى ذات السياق، قرر رئيس حي أول المحلة، استصدار قرار إزالة للمنزل، لكونه يمثل خطرًا داهمًا، وإخطار اللواء هشام السعيد محافظ الغربية.

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