» «العفاريت» وراء استبعاد نجم الزمالك من رحلة المغرب

05 أبريل 2019 - 07:33 م

سلطت صحيفة «هسبورت» المغربية، الضوء على تصريحات رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والتي اتهم فيها أعمال السحر بأنها السبب في المشكلات التي يمر بها الفريق، أخرها مشكلة غضب محمود عبد المنعم كهربا التي حدثت في المباراة الأخيرة أمام سموحة بعد اعتراضه على تبديله في الشوط الثاني باللقاء الذي انتهى بفوز الأبيض 1 – 0.

ويحل الزمالك ضيفًا على فريق حسنية أغادير يوم الأحد المقبل، ضمن ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية على ملعب أدرار في مدينة أغادير.

وذكرت الصحيفة المغربية في تقرير لها اليوم الجمعة قبل مواجهة الزمالك المنتظرة أمام حسنية أغادير، إلى أن الفريق الأبيض يعاني من أزمة داخلية، حيث اضطر المدرب السويسري كريستيان جروس إلى إبعاد كهربا عن بعثة الفريق التي سافرت إلى المغرب، وذلك بسبب المشكلة التي افتعلها اللاعب أثناء تبديله في مواجهة سموحة.

وأضافت الصحيفة في تقريرها حسب وصفهم:«ويشك رئيس الزمالك، في أن لاعبه محمود كهربا يعاني من السحر والشعوذة و"العفاريت"، وهو ما يؤثر سلبا على مستواه ويدخله في أزمة كبيرة كما يعرقل عمله ويشتت ذهنه، على اعتبار أن تصرفاته تظل غريبة جدا وغير مفهومة».

ومن جهة أخرى، أوضحت الصحيفة إلى أن الزمالك سيخوض أول مران له اليوم الجمعة بعد وصوله أمس إلى المغرب، على أن يخوض الحصة التدريبية الثانية والرسمية غدا السبت، على أرضية ملعب أدرار والذي سيستضيف المباراة.