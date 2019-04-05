تفريغ الكاميرات في مقتل إمام مسجد الرحمة

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة ، بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة داخل مسجد الرحمة ، الذى شهد واقعة اعتداء عاطل على إمام المسجد، بسكين مما أسفر عن وفاته، وتفريغها للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وكشف مصدر أمنى ، عن تفاصيل مقتل إمام مسجد على يد عاطل أثناء أدائه صلاة الجمعة  ،بأحد المساجد بالهرم، حيث تبين أن المتهم استغل أداء المجنى عليه للصلاة بالركعة الثانية فى صلاة الجمعة، وسدد له طعنة نافذة بسكين فى منطقة الظهر، وترك السكين بجسده، مما أسفر عنه وفاة المجنى.


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