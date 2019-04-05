استاد النصر ينضم لملاعب أمم أفريقيا

أمير سعد
اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية «مصر 2019»، استاد نادي النصر ليكون ضمن الملاعب المخصصة لخوض المنتخبات المشاركة في البطولة القارية التدريب عليها.
وقامت اللجنة المنظمة للكان بمعاينة ملعب النصر سواء غرف خلع الملابس وحالة أرضية الملعب وصالة الجيم، وتم الاستقرار على القيام ببعض أعمال التطوير حتى يكون الملعب جاهزًا لإستضافة تدريبات كبار المنتخبات الإفريقية.
جدير بالذكر أن محافظة القاهرة تستضيف ثلاث مجموعات لبطولة أمم إفريقيا بملاعب ستاد القاهرة والدفاع الجوي وستاد السلام.
وبهذا القرار سيخوض نادي النصر مباراته الأخيرة في منافسات دوري الدرجة الثانية أمام فريق الشمس على ملعب المركز الأوليمبي بالمعادي.
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