» «الأوقاف» عن حادث «الإمام المقتول» : ليس تابعًا لنا

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الخطيب

الدكتور جابر طايع

المتحدث باسم وزارة الأوقاف

قال الدكتور جابر طايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الخطيب الذي قتل اليوم، ليس تابعًا للأوقاف، لكنه طالب بالفرقة الثالثة بكلية الشريعة والقانون.

وأضاف في تصريحات متلفزة له، أن المتهم بقتل الإمام هو أستاذ بكلية الزراعة جامعة المنيا وموقوف عن العمل، وكان محبوسًا على ذمة قضية جنائية.

ولفت إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سيتخذ إجراءات حاسمة تخص الزوايا، مشيرًا إلى أن الوزارة تريد أن تقضي على أي عشوائية حتى إذا كانت متمثلة في دور عبادة أسفل عمارات.

ولقي إمام مسجد الرحمة في شارع الأمراء بالهرم، مصرعه أثناء صلاة الجمعة، جراء تلقيه طعنات من شاب.


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