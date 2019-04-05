«العميد» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود

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سموحة

أعلن حسام حسن، المدير الفني لفريق سموحة، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها في الثامنة من مساء الأحد المقبل على ملعب المكس، ضمن منافسات الجولة الـ28 من مسابقة الدوري العام.

واختار حسام حسن المدير الفني لسموحة 20 لاعبا لتجهيزهم للمشاركة فى هذه المواجهة المرتقبة.

وجاءت القائمة كالتالي :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل ، أحمد الشيخ

خط الدفاع : محمود منصور ، السيد فريد ، رجب نبيل ، كريم يحيى ، أحمد صبحى ، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط : ابراهيم عبد القوى، إسلام صالح ، محمد كناريا ، شيخ بامبا ، إيدى إيمومو ، أوميد أوكرى ، شريف رضا ، أحمد مصطفى ، محمد حمدى زكي.

خط الهجوم : ديريك نسيبامبى ، حسام حسن ، عمر حبشى.


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