ضبط 3 كيلو كوكايين داخل أجهزة لاب توب

باشرت النيابة العامة، التحقيقات مع عناصر تشكيل عصابى دولى قبل تهريبهم 3 كيلو من مخدر الكوكايين بمطار القاهرة مخبأة داخل 8 أجهزة لاب توب، 5 أجهزة باور بانك، سماعتين بداخلهم مخازن سرية.

واعترف المتهمون بتسلمهم المضبوطات من شخصين من كبار مهربي الكوكايين بدولة الإنتاج، وأنهما سيقومان بالاتصال بهما لتوجيههم لتسليم الشحنة لأحد الأشخاص (جار تحديده) عقب إنهائهم إجراءات الوصول ومغادرة المطار، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 9 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.



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