  • الجمعة 05 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:58 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول (صلاح) وساوثهامتون

شعار جماعة الإخوان

فتوى سلفية: توبة «الإخوان» مقبولة دينيًا

وزير الأوقاف

بعد مقتل إمام الهرم.. وزير الأوقاف يقيل وكيل الجيزة وقياديين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

فى هذا اليوم.. أمريكا تعلن تفاصيل «صفقة القرن»

أسر العشرات من قوات حفتر

بالصور.. الأمم المتحدة تفشل في وقف الحرب وسط انتكاسة لقوات «حفتر»

الملك سلمان

تفاصيل رسالة الملك سلمان لنظيره الأردني

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

إصابة 63 فلسطينيا برصاص الاحتلال في غزة

الأرصاد

«الأرصاد»: عواصف ترابية وسقوط أمطار غدًا

محيي إسماعيل

محيى إسماعيل يكشف آخر مستجدات فيلم القذافى

احتجاجات الجزائر

ثوار الجزائر يوجهون رسالة للجيش

شاهد..

ضبط 3 كيلو كوكايين داخل أجهزة لاب توب

قضايا وحوادث

ضبط 3 كيلو كوكايين داخل أجهزة لاب توب
ضبط 3 كيلو كوكايين داخل أجهزة لاب توب

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

سقوط عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في الإسكندرية

#

ضبط 25 كيلو حشيش مخبأة داخل 3 سيارات

#

ضبط مسجل وزوجته بتهمة السرقة

#

ضبط "ديلر" دمياط بالبانجو

مخدرات

النيابة العامة

تشكيل عصابى

لاب توب

كوكاكين

باشرت النيابة العامة، التحقيقات مع عناصر تشكيل عصابى دولى قبل تهريبهم 3 كيلو من مخدر الكوكايين بمطار القاهرة مخبأة داخل 8 أجهزة لاب توب، 5 أجهزة باور بانك، سماعتين بداخلهم مخازن سرية.

واعترف المتهمون بتسلمهم المضبوطات من شخصين من كبار مهربي الكوكايين بدولة الإنتاج، وأنهما سيقومان بالاتصال بهما لتوجيههم لتسليم الشحنة لأحد الأشخاص (جار تحديده) عقب إنهائهم إجراءات الوصول ومغادرة المطار، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 9 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تعقيب من «سويسرا» على مقالات الخلافة

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد

الفجوة الحضارية بين الغرب و العالم الإسلامي!

ياسر أنور

الحكومة.. ومصاصو الدماء!

حسام فتحي

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» برهامي : يجوز التعاون مع الكفار لقتال الخوارج
» جامعة الأزهر تبحث تداعيات مقتل إمام مسجد الهرم
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام ساوثهامتون
» «العفاريت» وراء استبعاد نجم الزمالك من رحلة المغرب
» إصابة سيدتين في انهيار جزئي لمنزل بالمحلة
» «الأوقاف» عن حادث «الإمام المقتول» : ليس تابعًا لنا
» الأحد.. أول أيام شهر شعبان
» الأوقاف: إقامة 27 دورة تدريبية لـ4 آلاف إمام
» مصرع وإصابة 4 في حادث بصلاح سالم
» بعد إمام الهرم.. وفاة آخر داخل محراب الصلاة بالإسماعيلية
» مصر تعالج مليون أفريقي من فيروس سي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:18 ص

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات