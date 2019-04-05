» الأوقاف: إقامة 27 دورة تدريبية لـ4 آلاف إمام

05 أبريل 2019 - 07:01 م

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بإقامة 27 دورة تدريبية لأربعة آلاف إمام يومي السبت والأحد 8 ، 9 شعبان 1440هـ الموافقين 13 ، 14 أبريل الجاري، وذلك في سبيل الرقي بالمستوى العلمي والفقهي والمعرفي.





وأضافت «وزارة الأوقاف» في بيان لها اليوم الجمعة، أن تلك الدورات التدريبية تشمل شرح آيات الصيام والأحكام المتعلقة بها وأحاديث كتاب الصيام في صحيح الإمام مسلم والأحكام والآداب المتعلقة بها ، إضافة إلى فقه الصيام وأحكامه وآدابه.





وتابعت: «ويعقبها امتحان يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019م على مستوى المديريات، يتم تصعيد الأوائل منه للامتحان في الدورة نفسها مركزيًّا؛ لاعتماد كل من يجتاز الدورة المركزية بنجاح منهم إمام مسجد جامع، مع صرف مكافأة مالية للأوائل المتميزين».



