داعية سلفي يطالب بتطبيق الحدود الشرعية في مصر

05 أبريل 2019 - 06:52 م

طالب الداعية السلفي سامح عبد الحميد حمودة، بتطبيق الحدود الشرعية في مصر وذلك بعد أن تم تطبيق الحدود بدولة بروناي.

وقال حمودة في تصريحات خاصة إلى "المصريون": "أطالب بتطبيق الحدود الشرعية في مصر، وذلك سيقضي على جرائم الاغتصاب والسرقات والفساد والرشاوى، وسيعيش الناس في اطمئنان وسعادة وسيتحقق العدل والأمن، وتطبيق الشريعة الإسلامية يحفظ حقوق الإنسان".

وأضاف: "فالإسلام دين حضاري يحفظ كرامة البشر ويصون الأنفس والأعراض والممتلكات، وكل مسلم فخور بأحكام الشريعة الإسلامية ويسعي لتنفيذ أوامر الله كما أنزلها الله، ففي ذلك السعادة في الدنيا والآخرة".

وتابع: "قد اتخذت سلطنة بروناي خطوة طيبة بإعلان إقامة الحد على اللوطيين وقطع يد السارق ونحو هذا ، ولا نلتفت لأي اعتراض من الغرب أو الشرق ، فنحن لا نستحي من ديننا ، وليس على رأسنا بطحة ، وعقيدنا راسخة بأن تطبيق الشريعة هو الحق المبين ، وفيه الخير والراحة والتقدم والرُقي "ومن أحسن من الله حُكماً لقومٍ يوقِنون".