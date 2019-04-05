داعية سلفي يطالب بتطبيق الحدود الشرعية في مصر

حسن عاشور
طالب الداعية السلفي سامح عبد الحميد حمودة، بتطبيق الحدود الشرعية في مصر وذلك بعد أن تم تطبيق الحدود بدولة بروناي.
وقال حمودة في تصريحات خاصة إلى "المصريون": "أطالب بتطبيق الحدود الشرعية في مصر، وذلك سيقضي على جرائم الاغتصاب والسرقات والفساد والرشاوى، وسيعيش الناس في اطمئنان وسعادة وسيتحقق العدل والأمن، وتطبيق الشريعة الإسلامية يحفظ حقوق الإنسان".
وأضاف: "فالإسلام دين حضاري يحفظ كرامة البشر ويصون الأنفس والأعراض والممتلكات، وكل مسلم فخور بأحكام الشريعة الإسلامية ويسعي لتنفيذ أوامر الله كما أنزلها الله، ففي ذلك السعادة في الدنيا والآخرة".
وتابع: "قد اتخذت سلطنة بروناي خطوة طيبة بإعلان إقامة الحد على اللوطيين وقطع يد السارق ونحو هذا ، ولا نلتفت لأي اعتراض من الغرب أو الشرق ، فنحن لا نستحي من ديننا ، وليس على رأسنا بطحة ، وعقيدنا راسخة بأن تطبيق الشريعة هو الحق المبين ، وفيه الخير والراحة والتقدم والرُقي "ومن أحسن من الله حُكماً لقومٍ يوقِنون".
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