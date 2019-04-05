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مصرع وإصابة 4 في حادث بصلاح سالم

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مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث مروري بقنا
مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث مروري بقنا

أحمد سالم

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مستشفى

اصابة

مصرع

حديقة الازهر

صلاح سالم

لقي سائق مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين بمحور صلاح سالم، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية باتجاه حديقة الأزهر، فيما نقلت سيارة إسعاف المتوفى والمصابين للمستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم وظهور كثافات مرورية بمحور صلاح سالم وبالفحص تبين أنه أثناء دوران سيارة ملاكى كان يسير قائدها بسرعة جنونية قفزت للجانب الآخر وارتطمت بتاكسى، مما أدى إلى وفاة السائق وإصابة 3 آخرين، وتحرر محضر بالواقعة.

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